Incautan más de 700 millones de pesos en efectivo en Tumaco

Tumaco-Nariño

La Armada Nacional en una acción conjunta con la Policía Nacional capturaron a cuatro personas que transportaban más de 750 millones de pesos en efectivo.

El dinero estaba a bordo de una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa por el río Mejicano, vereda Punto Tibio, en Tumaco.

La procedencia del dinero no fue justificada por los ocupantes de la misma, por lo que fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con las primeras indagaciones, se presume que estos recursos pertenecerían a la comisión Robinson Mosquera del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque “Alfonso Cano”, estructura ilegal que delinque en esta región del país.

Los cuatro capturados, junto con el dinero incautado, fueron trasladados a las instalaciones militares de Tumaco, donde funcionarios de la Fiscalía General de la Nación adelantaron los procedimientos legales correspondientes para su judicialización.