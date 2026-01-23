Inauguran “Macondo York”: una exposición sensorial sobre Gabo en el Hay Festival Cartagena 2026

El miércoles 28 de enero, a las 6:00 p. m., en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Cartagena de Indias, se inaugurará la exposición “Macondo York. Un viaje foto-tipográfico por Nueva York desde la mirada de Gabriel García Márquez”. Se trata de una propuesta multisensorial que incluye diseño gráfico, fotografía, música y una experiencia olfativa. La entrada es libre hasta completar aforo.

La exposición ha sido creada por el diseñador gráfico Iván Onatra, con la colaboración de la compositora, cantante y productora María Linares y la Perfumería Lemaître de Cartagena de Indias.

“Macondo York” invita a navegar a través de más de 200 imágenes y textos que centran su mirada en la tipografía callejera de la Gran Manzana y en cómo esta se relaciona con la vida y obra de Gabriel García Márquez. Literatura, fotografía, tipografía, diseño gráfico e historia convergen en un solo conjunto dentro de una muestra tan caribeña como neoyorquina.

Los recorridos de Gabriel García Márquez por la Gran Manzana y la vigencia de sus palabras renacen en esta exhibición, que invita a ver, escuchar, oler y soñar un Macondo que atraviesa las fronteras del tiempo, lo geográfico y lo idiomático, y que, sobre todo, abre un cauce infinito para contar nuestras propias historias a través de nuevas narrativas.

Este proyecto se materializó gracias al taller “Narrar Nueva York desde la mirada de Gabriel García Márquez”, organizado por la Fundación Gabo y la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FIL-NYC) en 2024. A partir de esta experiencia, Iván Onatra imaginó la fusión de una narrativa visual que entrelaza los mundos de la migración, la identidad cultural y lo cotidiano, vistos desde la óptica de Gabo.

De este taller surgió un libro, cuya narrativa se transformó también en la presente exposición, que ya ha recorrido más de diez ciudades en el mundo y ha brindado la oportunidad a miles de personas de transitar el puente entre la ficción literaria y la realidad urbana, explorando la magia garciamarquiana que se esconde en cada letrero, esquina y palabra que habita Nueva York.

Macondo York en el Hay Festival Cartagena 2026

Iván Onatra participará en dos charlas dentro de la agenda del Hay Festival Cartagena 2026. Más información: www.hayfestival.com/cartagena/inicio

Jueves 29 de enero de 2026, 12:00 h

Macondo en Nueva York: Iván Onatra en conversación con la artista cartagenera Lisette Urquijo

Lugar: Universidad Tecnológica de Bolívar (sede Manga)

Evento gratuito para la comunidad universitaria (previa inscripción)

Viernes 30 de enero de 2026, 19:30 h – 20:30 h

Macondo York: Iván Onatra en conversación con Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo, y José Higuera, director del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) en el Lehman College (CUNY MSI) y fundador de la Feria Internacional del Libro de Nueva York

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española (Patio)