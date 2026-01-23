Homicidios en el Huila aumentan más del 100 % y ya suman 39 casos en lo corrido del 2026

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, advirtió sobre el incremento de homicidios y anunció refuerzo de la Fuerza Pública en zonas priorizadas del departamento.

El Huila enfrenta un panorama crítico en materia de seguridad, tras el incremento significativo de homicidios registrados en lo corrido del 2026. Así lo confirmó el secretario de Gobierno Huila Grande, Juan Carlos Casallas, al término de una mesa de seguimiento realizada con los comandantes de la Policía del Huila y otras autoridades.

De acuerdo con el funcionario, ya se contabilizan 39 homicidios en Neiva, cifra que contrasta con los dos casos registrados en el mismo periodo del año anterior. En el consolidado departamental, se reportan 31 víctimas, lo que ha encendido las alertas del Gobierno del Huila.

“Este balance genera una profunda preocupación y nos obliga a una atención especial frente a la protección de la vida de los ciudadanos”, señaló Casallas. —

El análisis de los casos permitió establecer que más del 50 % de los homicidios se han presentado en zonas rurales, mientras que el 45 % ocurrió en áreas urbanas, lo que representa un desafío adicional para la reacción oportuna de las autoridades.

Entre las modalidades más recurrentes, las riñas asociadas a intolerancia social y consumo de alcohol encabezan la lista con un 31 % de los casos, es decir, nueve homicidios. Le sigue el sicariato, con un 28 %, concentrado en municipios como Campoalegre, Pitalito, La Plata y Saladoblanco.

Asimismo, un 17 % de los homicidios estaría relacionado con la acción de grupos armados organizados, focalizados principalmente en Algeciras y Gigante. En el caso específico de Algeciras, las autoridades investigan un patrón que vincularía a la estructura Iván Díaz, con hechos selectivos en sectores como Nuevo Paraíso y Las Morras.

Frente a este escenario, el Gobierno Departamental anunció un refuerzo de las acciones de seguridad, en articulación con la Policía y el Ejército Nacional, incluyendo patrullajes, puestos de control, presencia territorial y acciones disuasivas. Además, el gobernador del Huila sostuvo conversaciones con el ministro de Defensa y los altos mandos militares para solicitar el fortalecimiento del pie de fuerza, la movilidad, la tecnología y el componente de inteligencia.

Casallas reiteró que la intolerancia social es hoy la principal causa de muertes violentas en el departamento, por lo que se avanza en coordinación con alcaldes y secretarios de gobierno municipales para implementar restricciones en horarios de venta de licor, controles operativos y medidas preventivas.

Finalmente, el secretario de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información oportuna que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de estos hechos violentos.