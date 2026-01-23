Histórico balance económico deja la Secretaría de Desarrollo Económico del Huila

Jorge Andrés Gechem Artunduaga, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, durante la presentación del balance de gestión.

Con resultados históricos en empleo, crecimiento económico, emprendimiento, turismo y competitividad, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, Jorge Andrés Gechem Artunduaga, presentó el balance de su gestión al frente de esta dependencia departamental.

Durante el periodo evaluado, el Huila registró una disminución sostenida del desempleo, que se ubicó en 8,4 %, una de las tasas más bajas del país, mientras que Neiva alcanzó el 9,1 %, por debajo del promedio nacional. Además, la pobreza multidimensional se redujo en 1,0 %, situando al departamento con un índice del 10,9 %, inferior al promedio nacional.

En materia de crecimiento económico, el Huila se posicionó como el segundo departamento con mayor crecimiento del país, alcanzando un 3,0 % del PIB, frente al 1,6 % del promedio nacional. El producto interno bruto pasó de $14,9 billones en 2023 a $15,3 billones en 2024, reflejando el fortalecimiento de la productividad y las exportaciones regionales.

En emprendimiento y economía popular, se gestionaron $5.083 millones para proyectos productivos y una inversión de $3.502 millones que benefició a 508 emprendedores en los 37 municipios del Huila. Programas como Credi-Popular apoyaron a 400 emprendedores con capital semilla, mientras que Huila Fest alcanzó cifras históricas con más de 45.000 visitantes y ventas superiores a $2.300 millones.

En turismo, competitividad y sostenibilidad, la gestión impulsó la participación en ferias nacionales e internacionales, fortaleció la CRCI, consolidó la marca Origen Huila y ejecutó el Programa de Energía Solar para la Economía Popular, que instalará 122 sistemas solares en seis municipios, dejando una hoja de ruta para el desarrollo económico sostenible del departamento.

Finalmente, el secretario reiteró que desde otros escenarios continuará liderando estrategias para impulsar el desarrollo económico de la región, de Neiva y de las familias huilenses, manteniendo la coherencia y el liderazgo como ejes para seguir fortaleciendo la economía del departamento.