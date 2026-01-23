Gobernador Yamil Arana anuncia entregas e inicios de obras para Bolívar

Tal como lo anunció el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, a través de sus redes sociales, el departamento se prepara para vivir una semana decisiva en materia de infraestructura, marcada por la entrega de obras estratégicas y el inicio de nuevos proyectos que impactarán de manera directa la calidad de vida de miles de bolivarenses.

Desde este martes comenzarán las obras de intervención en el estadio de sóftbol de Arjona, una iniciativa que hace parte de un ambicioso programa de construcción y adecuación de cinco escenarios deportivos dedicados a esta disciplina. Además de Arjona, ya avanzan las obras de otros cuatro estadios en la ciudad de Cartagena, ubicados en los sectores de Santa Rita, Las Gaviotas, El Socorro y Los Cerros, fortaleciendo el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en todo el departamento.

La Gobernación de Bolívar realizará la entrega oficial de la calle 37 del barrio Olaya, una obra largamente esperada por la comunidad, que permitirá mejorar la movilidad, la seguridad vial y el entorno urbano del sector.

Asimismo, se hará entrega de una Colmena Digital, desarrollada en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el corregimiento de Tierra Firme, en el municipio de Mompox. En esta misma localidad, la administración departamental entregará una nueva calle, reforzando la conectividad, el acceso a la tecnología y la infraestructura vial en una población de alto valor patrimonial.

En Magangué, el gobernador Yamil Arana dará inicio a las obras del parque del barrio Las Américas, un proyecto orientado a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la integración comunitaria. Para su ejecución, la Gobernación adquirió las antiguas instalaciones de Telecom, que serán demolidas para dar paso a este nuevo espacio de encuentro ciudadano.

Finalmente, se realizará la entrega del Megacolegio de Rioviejo, que se convertirá en el número 11 puesto al servicio de la educación durante la actual administración, consolidando la apuesta del gobierno departamental por una infraestructura educativa digna, moderna y de calidad para niños y jóvenes de Bolívar.

“Se vienen días de mucho trabajo, de cumplirle a la gente y de seguir transformando a Bolívar con hechos”, ha reiterado el gobernador Yamil Arana, marcando el rumbo de una gestión enfocada en resultados concretos y visibles para las comunidades.