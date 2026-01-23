Fortalecen controles en Boyacá para prevenir el contrabando de licores
Un grupo de uniformados fue capacitado para adelantar operativos en todo el departamento
Tunja
Más de 300 uniformados de la Policía de Boyacá fueron capacitados sobre causales de aprehensión, decomiso y requisitos legales para la comercialización y transporte de productos gravados con el Impuesto al Consumo.
El director de Recaudo y Fiscalización, César Antonio Pérez Naranjo, enfatizó en el papel que cumple la Policía Nacional en las acciones de inspección, vigilancia y control, así como en las principales causales de aprehensión de licores, relacionadas con el registro, transporte y señalización de estos productos, en el marco de la lucha contra la evasión del impuesto al consumo y el contrabando.
La incautación de licores ilegales no solo busca proteger las rentas departamentales, sino salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, ya que el consumo de productos adulterados o de contrabando representa un grave riesgo para la población.
Pero, además, “el recaudo eficiente y legal de los impuestos al consumo contribuye directamente a la financiación de los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental”, aseguró César Antonio Pérez, director de Recaudo y Fiscalización.