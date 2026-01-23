Fortalecen controles en Boyacá para prevenir el contrabando de licores

Los policías de Boyacá fueron capacitados en causales de aprehensión, decomiso y requisitos legales para la comercialización y transporte de productos gravados con el Impuesto al Consumo.

Tunja

Más de 300 uniformados de la Policía de Boyacá fueron capacitados sobre causales de aprehensión, decomiso y requisitos legales para la comercialización y transporte de productos gravados con el Impuesto al Consumo.

El director de Recaudo y Fiscalización, César Antonio Pérez Naranjo, enfatizó en el papel que cumple la Policía Nacional en las acciones de inspección, vigilancia y control, así como en las principales causales de aprehensión de licores, relacionadas con el registro, transporte y señalización de estos productos, en el marco de la lucha contra la evasión del impuesto al consumo y el contrabando.

La incautación de licores ilegales no solo busca proteger las rentas departamentales, sino salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, ya que el consumo de productos adulterados o de contrabando representa un grave riesgo para la población.

Pero, además, “el recaudo eficiente y legal de los impuestos al consumo contribuye directamente a la financiación de los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental”, aseguró César Antonio Pérez, director de Recaudo y Fiscalización.