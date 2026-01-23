Fedearroz reclama protección por guerra de aranceles con Ecuador

Ante la reciente coyuntura comercial con el país vecino, la Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz a través de una comunicación solicitó a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Agricultura y Desarrollo Rural, la implementación inmediata de medidas de protección para el sector.

En la misiva firmada por el Gerente General, Rafael Hernández Lozano, se manifiesta la preocupación del gremio por las afectaciones que las importaciones de arroz blanco, tanto legales como ilegales, provenientes de Ecuador están causando a los productores colombianos, razón por la cual se solicitan medidas urgentes para proteger la producción arrocera, entre las que se encuentran:

Inclusión en Medidas de Retaliación: Fedearroz solicita que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que el Gobierno Nacional adopte frente a las recientes decisiones del gobierno ecuatoriano.

Establecimiento de Puerto Único: El gremio insiste en la necesidad de designar un puerto único de ingreso para el arroz, medida que permitirá controlar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre que evaden registros, representan riesgos sanitarios y facilitan prácticas de lavado de activos y contrabando.