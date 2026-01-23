Estos son los cortes de energía en Boyacá (Foto: Getty) / MirageC

Boyacá

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. anunció una serie de trabajos programados de mantenimiento a la infraestructura eléctrica en distintos municipios del departamento, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio. Estas labores implicarán interrupciones temporales del suministro de energía en sectores específicos, conforme al siguiente cronograma:

Programación de suspensiones de energía:

Cerinza

26 de enero en las carreras 4 y 9 entre calles 4 y 8 de 8 a.m. a 5 p.m.

29 de enero en la vereda Cobagote Novare de 8 a 11 a.m.

Chiquinquirá

27 de enero carrera 10 y 12 entre calles27a y 30 barrio coeducadores 8 a.m a 12m

Cómbita

31 de enero en las veredas San Isidro y San Francisco de 8 a.m. a 5 p.m.

Duitama

27 de enero en la vereda San Lorenzo Abajo 8 a.m a 12m26 de enero en la vereda San Lorenzo Abajo 8 a.m a 12m26 de enero en el barrio San Luis y Vereda San Luis 8 a.m a 12m

El Cocuy

28 de enero veredas Llano Grande Carrizal Carrizalito de 9:30 a.m a 3 p.m.

El Espino

30 de enero carreras 3 y 7 entre calles 6 y 8 de 9:30 a.m a 1 p.m.

Guateque

26 al 28 de enero Urbanización la Quinta de 7:30 a.m a 6 p.m29 al 31 de enero Urbanización la Quinta de 7:30 a.m a 6 p.m01 de febrero en la Calle 15 entrada barrio las Quintas de 7:30 a.m a 6 p.m

Jericó

27 de enero en la vereda El Juncal de 8 a.m a 12m

Motavita

30 de enero en la vereda Carbonera sector las Antenas de 8 a.m. a 5 p.m.

Paipa

27 de enero en la vereda las cañas de 8 a.m a 12m26 de enero en la vereda las cañas de 8 a.m a 12m28 de enero barrio la Alameda edificio Barlovento de 8 a.m. a 5 p.m.

Santa Rosa de Viterbo

28 de enero en la vereda Caños de 8 a.m a 12m29 de enero en las veredas Portachuelo y Siraquita 8 a.m a 11 a.m29 y 30 de enero veredas Portachuelo de 11 a.m. a 5 p.m.26 de enero en la vereda Salitre de 8 a.m. a 4 p.m.27 de enero en el Distrito de riego Cuche de 8 a.m. a 5 p.m.

Tibasosa

26 de enero en las veredas Peñas Negras y Santa Teresa de 8 a.m. a 4 p.m.

Puerto Boyacá

27 de enero en la avenida Suarez Rendon y carrera 13 entre calles 4 y 6 de 9 a.m. a 3 p.m.

La empresa recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante estos horarios y agradece la comprensión de los habitantes de los municipios afectados. Los trabajos buscan prevenir afectaciones mayores al sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para toda la región.