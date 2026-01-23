Estos son los cortes de energía en Boyacá
Según la empresa de energía de Boyacá, los mantenimientos se realizaran por mantenimiento.
Boyacá
La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. anunció una serie de trabajos programados de mantenimiento a la infraestructura eléctrica en distintos municipios del departamento, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio. Estas labores implicarán interrupciones temporales del suministro de energía en sectores específicos, conforme al siguiente cronograma:
Programación de suspensiones de energía:
Cerinza
26 de enero en las carreras 4 y 9 entre calles 4 y 8 de 8 a.m. a 5 p.m.
29 de enero en la vereda Cobagote Novare de 8 a 11 a.m.
Chiquinquirá
27 de enero carrera 10 y 12 entre calles27a y 30 barrio coeducadores 8 a.m a 12m
Cómbita
31 de enero en las veredas San Isidro y San Francisco de 8 a.m. a 5 p.m.
Duitama
27 de enero en la vereda San Lorenzo Abajo 8 a.m a 12m26 de enero en la vereda San Lorenzo Abajo 8 a.m a 12m26 de enero en el barrio San Luis y Vereda San Luis 8 a.m a 12m
El Cocuy
28 de enero veredas Llano Grande Carrizal Carrizalito de 9:30 a.m a 3 p.m.
El Espino
30 de enero carreras 3 y 7 entre calles 6 y 8 de 9:30 a.m a 1 p.m.
Guateque
26 al 28 de enero Urbanización la Quinta de 7:30 a.m a 6 p.m29 al 31 de enero Urbanización la Quinta de 7:30 a.m a 6 p.m01 de febrero en la Calle 15 entrada barrio las Quintas de 7:30 a.m a 6 p.m
Jericó
27 de enero en la vereda El Juncal de 8 a.m a 12m
Motavita
30 de enero en la vereda Carbonera sector las Antenas de 8 a.m. a 5 p.m.
Paipa
27 de enero en la vereda las cañas de 8 a.m a 12m26 de enero en la vereda las cañas de 8 a.m a 12m28 de enero barrio la Alameda edificio Barlovento de 8 a.m. a 5 p.m.
Santa Rosa de Viterbo
28 de enero en la vereda Caños de 8 a.m a 12m29 de enero en las veredas Portachuelo y Siraquita 8 a.m a 11 a.m29 y 30 de enero veredas Portachuelo de 11 a.m. a 5 p.m.26 de enero en la vereda Salitre de 8 a.m. a 4 p.m.27 de enero en el Distrito de riego Cuche de 8 a.m. a 5 p.m.
Tibasosa
26 de enero en las veredas Peñas Negras y Santa Teresa de 8 a.m. a 4 p.m.
Puerto Boyacá
27 de enero en la avenida Suarez Rendon y carrera 13 entre calles 4 y 6 de 9 a.m. a 3 p.m.
La empresa recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante estos horarios y agradece la comprensión de los habitantes de los municipios afectados. Los trabajos buscan prevenir afectaciones mayores al sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable para toda la región.