Este será el Plan de Manejo de Tránsito para el XLII Festival del Frito Cartagenero

El Festival del Frito Cartagenero se vine con todo este fin de semana y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT realizará el cierre la calle 30 (carril norte) en el Pie del Cerro, para este evento que exhibirá todo el sabor cultural y gastronómico de nuestras matronas.

Para este tradicional espacio de la gastronomía se realizará el cierre de la calzada norte de la Calle 30 (Pie del Cerro), entre la calle 31 y la carrera 18b. Es decir, desde el sector del parqueadero del monumento de las Botas Viejas hasta el Coliseo Chico de Hierro, durante las 24 horas del día.

Movilidad reducida

Durante los días del Festival, la movilidad se verá reducida por el sector. Sin embargo, los agentes de tránsito estarán controlando el tráfico y la movilidad de la zona para brindarle a los cartageneros una mejor experiencia.

Recomendaciones

Planifique su recorrido con tiempo.

Respete los límites de velocidad para evitar accidentes por la afluencia de peatones en el sector. - Se recomienda utilizar los servicios de transporte público colectivo, individual y masivo.

Siga las indicaciones de los agentes de tránsito y tenga paciencia

El XLII Festival del Frito Cartagenero se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026, con una agenda cargada de actividades que incluyen el reconocimiento a los mejores exponentes de la gastronomía local, con el regreso a su icónico lugar de antaño: el monumento a las Botas Viejas.