En Ibagué fue recuperado un vehículo robado en Cali

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de un hombre de 40 años por el delito de receptación y la recuperación de un vehículo avaluado en $60 millones que había sido hurtado el 9 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cali.

Esta persona fue detenida luego que los miembros de la Metropolitana identificaran que la placa del carro presentaba características irregulares lo que llevó a que realizaran una inspección que permitió identificar que el automotor había sido hurtado en el departamento del Valle.

“Durante el procedimiento, identificaron al hombre que se encontraba al interior del automotor y verificaron los sistemas de identificación del vehículo. Tras consultar los números de chasis y motor en las bases de datos institucionales, se evidenció que la placa que portaba no correspondía con la registrada oficialmente, ya que arrojaba una diferente”, dijo el Coronel Edgar Fernando López González, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Al revisar en el sistema de identificación, se determinó que este carro tenía un requerimiento judicial y solicitud de inmovilización por parte de la Fiscalía 49 Local de Hurtos de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Dato: la persona capturada registra 14 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de receptación, hurto y falsedad en documento público.

El capturado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras culminar las actuaciones judiciales correspondientes, el automotor será devuelto a su legítimo propietario reveló la Policía.