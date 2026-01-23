El lanzamiento oficial del ‘Audi Revolut F1 Team’ fue transmitido en vivo

Colombia

El pasado 20 de enero fue el inicio de una nueva era para Audi, pues su ingreso a la Fórmula 1 con su propio equipo de fábrica es un proyecto insignia estratégico, ya que acompaña la realineación tecnológica, cultural y empresarial de la marca, así como busca inspirar a nuevos públicos.

De esta manera, se dio el lanzamiento del Audi Revolut F1 Team en Berlín, Alemania, con sus dos pilotos, Gabriel Bortoletto y Nico Hülkenberg, donde los fanáticos de todo el mundo pudieron seguir el evento por medio de una transmisión en vivo en el sitio web del equipo audif1.com, lo que representó otro hito significativo en el camino de la compañía hacia la cúspide del automovilismo.

Durante este debut de Audi en la Fórmula 1, el CEO de Audi, Gernot Döllner, el director del equipo, Jonathan Wheatley, y Mattia Binotto, director del Proyecto Audi F1, presentaron la identidad visual del equipo y revelaron la decoración del monoplaza para su temporada.

En ese sentido, esta unidad de potencia híbrida, desarrollada en Alemania por Audi, también se unió a la Fórmula 1 por las nuevas regulaciones de la FIA, en las que, a partir de 2026, incluirán combustibles sostenibles y aumentarán la participación eléctrica de la unidad híbrida hasta casi el 50%, fortaleciendo su participación en una de las plataformas deportivas más importantes del mundo y reforzando el posicionamiento de Audi con sus marcas atractivas y numerosos modelos nuevos, con los que avanza de forma sistemática para convertirse en un proveedor de movilidad premium sostenible y totalmente conectada.