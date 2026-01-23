Dumek Turbay anuncia siete calles nuevas, megacolegios y estadio de fútbol para el barrio El Pozón

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró un nuevo consejo al barrio en El Pozón, un espacio de diálogo directo con líderes comunitarios y habitantes, donde la prioridad fue clara: llevar soluciones reales en infraestructura, educación, salud y deporte, como parte de un gobierno que escucha, cumple y vuelve al territorio.

El encuentro, realizado en el Centro de Vida de El Pozón, contó con la participación del gabinete distrital y permitió revisar avances, destrabar necesidades históricas y anunciar decisiones que impactan de manera directa la calidad de vida de los pozoneros.

Infraestructura que transforma barrios con Vías de la Felicidad

Uno de los anuncios más importantes fue la intervención vial del barrio a través del programa Vías de la Felicidad, con el que en febrero iniciará la pavimentación de siete calles, que suman cerca de 2,7 kilómetros de vías nuevas.

Estas obras mejorarán la movilidad, el acceso a servicios y la dignidad de sectores que por años esperaron soluciones definitivas.

Las vías priorizadas son:

• Calle 16 de Julio – sector 19 de Febrero.

• Transversal 72 (Los Palenqueros) – sector Nueva Cartagena.

• Calle parroquia Santa Eduviges – sector Nueva Cartagena.

• Calle de la IE Camilo Torres – transversal 55, sector 1.º de Mayo.

• Carrera 87 – terminación calle La Cuchara.

• Carrera 88 – sector Víctor Blanco.

• Transversal 60 – sector 1.º de Mayo.

“Las vías no son solo concreto, son oportunidades, seguridad y calidad de vida. Por eso, El Pozón está dentro de nuestras prioridades y aquí estamos cumpliendo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Educación: colegios en obra y más dignidad para los estudiantes

En materia educativa, el Distrito avanza con varios frentes de obra activos:

• IE Valores Unidos, con un avance del 15 %, y decisiones de alistamiento para el inicio de clases.

• IE Luis Carlos Galán, con un 40 % de avance en un nuevo bloque de aulas y reconstrucción del cerramiento exterior.

• IE Camilo Torres, con un 80 % de avance en el Nuevo Horizonte, incluyendo la construcción de un nuevo comedor escolar, que permitirá atender a los estudiantes más pequeños desde el primer trimestre del año.

• Nuevos frentes de obra en Camilo Torres y La Libertad, con adecuaciones educativas y deportivas para la comunidad.

Además, el alcalde anunció que la IE 14 de Febrero tendrá una intervención clave, especialmente, para solucionar problemas de inundación, una decisión que será definida tras su aprobación en la JUDI.

Salud: un hospital fortalecido para El Pozón

Durante el encuentro, la comunidad expresó inquietudes sobre el hospital del barrio. En respuesta, la Administración Distrital anunció el fortalecimiento de la atención médica, con apoyo de profesionales provenientes de Olaya Herrera y Bayunca, así como el aumento del personal de aseo para mejorar las condiciones del centro asistencial.

“La salud no puede fallar. El hospital de El Pozón tiene que funcionar bien y estamos haciendo lo necesario para garantizar un servicio digno y de calidad”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Además, el alcalde expuso que en los próximos días será presentada ante la comunidad la gerente del Hospital de El Pozón para que pueda gestionar y ayudar a toda la comunidad que se acerque para prestarles una atención prioritaria.

“El Hospital de El Pozón está a la altura de los grandes hospitales que tenemos en Cartagena y es adecuado para cualquier atención. Hay que atender a los pozoneros allí y recordemos que le hemos puesto el empeño a los hospitales en la ciudad, miren el de Mandela y el de Canapote, El Pozón también tiene un buen hospital y es agradable saber que le apostamos a la infraestructura médica en la ciudad”, dijo el alcalde Turbay.

Deporte: el estadio que sueña El Pozón empieza a tomar forma

El deporte fue otra de las grandes prioridades del consejo barrial. La comunidad reiteró que un estadio de fútbol es una necesidad urgente para los jóvenes del barrio, al igual que mejores condiciones para los escenarios existentes.

El alcalde le solicitó al IDER avanzar en el proyecto para adecuar el actual estadio de sóftbol y convertirlo en un estadio de fútbol, similar a los entregados en Villas de la Candelaria y Los Calamares. El proyecto ya cuenta con estudios de medidas avanzados.

También se evaluará la cubierta de la cancha de microfútbol del sector Central, afectada por las altas temperaturas, y el aprovechamiento de espacios como Las Torres para la actividad física y el deporte comunitario.