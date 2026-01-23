DATT rechaza agresiones contra agentes de tránsito

Durante el mes de enero de 2026, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT ha relacionado varios casos en los que conductores y actores viales han reaccionado de manera violenta frente a los agentes, al ser requeridos por comportamientos contrarios a las normas de tránsito y la seguridad vial. Este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de los servidores públicos que velan por el orden, sino también la de toda la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los agentes de tránsito realizan la labor legítima de proteger la vida, la seguridad y la movilidad de todos los ciudadanos, por consiguiente merecen respeto y trato digno en el ejercicio de sus deberes.

El DATT rechaza con firmeza las agresiones, físicas o verbales, contra cualquier agente de tránsito o servidor público en el cumplimiento de sus funciones y recuerda que estas conductas constituyen un delito tipificado en el Código Penal.

El Artículo 429 del Código Penal establece que:

Quien ejerza violencia contra un servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a realizar u omitir algún acto propio de su cargo, incurrirá en pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión.

Esto aplica de manera clara y directa para las agresiones físicas o amenazas ejercidas por particulares contra agentes de tránsito, quienes están legalmente reconocidos como servidores públicos.

El DATT explica que las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, ya están siendo interpuestas por la entidad para cada uno de los casos registrados.

Llamado a la ciudadanía

El DATT hace un llamado urgente al respeto y la convivencia vial. Las normas de tránsito están diseñadas para proteger la vida de todos y no son negociables. Agredir a quien solo busca hacerlas cumplir es una conducta inaceptable que afectará tanto a quien la comete como a toda la comunidad.

El DATT insta a todos los actores viales a ejercer sus derechos de manera pacífica, a acatar las señales y disposiciones de tránsito, y a contribuir a un entorno seguro para peatones, conductores y agentes.