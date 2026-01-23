Condenan a cabecillas del Coce del ELN por el secuestro de Salud Hernández y de varios periodistas
Entre los condenados están Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, entre otros.
Un juez Penal Especializado emitió sentido de fallo condenatorio contra los jefes del autodenominado Comando Central (Coce) y otros dos cabecillas del ELN por los secuestros de seis periodistas entre 2016 y 2017.
¿Quiénes son los condenados?
Las condenas afectan a: Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’; y los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, Leinner José Franco Pérez, alias ‘Marco’s o ‘Barbas’, y José Yuli Ávila Fierro, alias ‘Cuyo’ o ‘Jaguar’.
Los periodistas secuestrados son:
- Salud Hernández Mora, secuestrada el 21 de mayo de 2016.
- Diego Alonso D’Pablos Aranda, su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero, secuestrados el 23 de mayo de 2016.
- Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, periodistas de Países Bajos, secuestrados el 17 de junio de 2017.