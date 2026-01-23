Con IA hacen restauración visual avanzada de fotos y videos del terremoto de 1999 en el Quindío

Armenia

Este domingo 25 de enero de 2026 se cumplen 27 años del terremoto del 25 de enero de 1999, una de las tragedias más grandes y dolorosas de Colombia que dejó más de 1100 personas muertas, en su mayoría en Armenia y el Quindío, miles de damnificados, daños en infraestructura pública y privada.

Las fotografías y videos de hace 27 años están en la memoria de la sociedad porque son la evidencia de unos de los acontecimientos naturales más impactantes de la historia de Colombia, tanto públicos como privados hay cientos de fotos y videos que retrataron la tragedia y que hoy hacen parte de la historia gráfica y audiovisual del terremoto.

27 años después, un comunicador social de la Universidad del Quindío, aprovechando las nuevas tecnologías y en especial la Inteligencia Artificial se ha dado a la tarea de realizar una restauración visual avanzada de fotos y videos del impacto del terremoto.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Mario Alberto Pérez, conocido en las redes sociales como Mario Cotoplass, Ctpls, graduado en Periodismo de la Universidad del Quindío que contó detalles de este trabajo que ya tiene muchas interacciones en redes sociales.

Mario Ctpls: he decidido fusionar mi carrera con la inteligencia artificial, todos queremos volver a recordar el pasado, pero a menudo la mente lo ve en blanco y negro y pues mi trabajo es darle color a ese recuerdo.

Foto: Cortesía Facebook Mario Cotoplass

Me dedico a la reconstrucción visual avanzada, tomo fragmentos de archivos antiguos, sean de video o de fotos, mediante la IA, los restauro a máxima nitidez y creo después con esas imágenes videos ultra realistas que recuperan la historia de Calarcá y el Quindío con una definición nunca antes vista.

Fotos y videos del terremoto de 1999

Y precisamente para este mes de enero he preparado una serie especial sobre el terremoto de 1999, recopilé y restauré material histórico con un objetivo claro, mostrar y narrar cómo la fuerza de los ciudadanos fue tan grande que logramos superar una tragedia que cambió nuestra historia para siempre.

Así que pues en todas mis redes sociales van a ir saliendo videos relacionados a este tema y posteriormente iré recopilando información de otros temas que de pronto no se han recordado que es importante que se recuerden, aquí puede ver más detalles... (4) Facebook

En mis redes hay varios videos así recordando, por ejemplo, el ferrocarril antiguo, zonas que ya no están y es el proceso que me gustó hacer a mí con la inteligencia artificial.