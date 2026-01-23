Colombia enviará equipo élite para apoyar a Chile en la extinción de incendios forestales

Colombia conformó un equipo técnico y operativo para apoyar a Chile en la atención de los megaincendios forestales que afectan a ese país. La decisión fue adoptada en un Comité Extraordinario de Manejo de Desastres, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

El contingente está integrado por 80 personas con experiencia en la atención y control de incendios forestales y se desplazará a territorio chileno el próximo 28 de enero, donde permanecerá durante 15 días, “a solicitud del Gobierno de Chile”, según informó la UNGRD. El despliegue incluye el traslado de 29.200 libras de carga con herramientas y equipos especializados para la extinción del fuego.

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia aportará más de 60 especialistas en incendios forestales, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá participará con brigadas y equipos técnicos. La Policía Nacional contribuirá con personal especializado en comunicaciones y manejo integral del fuego.

Por su parte, el Ejército Nacional y la Armada Nacional brindarán apoyo logístico y desarrollarán labores complementarias durante la operación. La Cruz Roja Colombiana dispondrá apoyo en salud y personal médico, de acuerdo con las necesidades que se presenten en terreno, y la Defensa Civil Colombiana cuenta con 160 voluntarios disponibles para conformar hasta 14 brigadas forestales, según los requerimientos operativos.

La UNGRD liderará el alistamiento logístico, así como la planeación y las comunicaciones en terreno. La operación se realizará en articulación con entidades colombianas y chilenas, entre ellas la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), además de las cancillerías y embajadas de ambos países.