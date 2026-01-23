Cartagena, entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2026 y el mejor de Colombia

Cartagena de Indias consolida nuevamente su posición en la élite del turismo mundial al ser seleccionada por Lonely Planet en su esperado listado ‘The 25 Best Destinations in 2026’. La publicación, considerada una autoridad global en la industria de viajes, incluyó a La Heroica como la única ciudad de Colombia en este selecto grupo, compartiendo honores con destinos de talla internacional como Cádiz, España; Sereña, Italia, y Finlandia, en Europa; Jaffna, Sri Lanka; Jeju-Do, Vietnam; en Asia; Islas Salomón, en Oceanía; Perú, Ciudad de México y Barbados, en América.

La selección de los editores y expertos de Lonely Planet para este 2026 no solo valora la conservación del patrimonio material de la ciudad, sino que hace un énfasis especial en su evolución contemporánea. La publicación describe a Cartagena como el escenario ideal donde convergen “una profunda riqueza histórica con una vida nocturna vibrante”, reconociendo la capacidad del destino para ofrecer experiencias de entretenimiento de alto nivel en un entorno arquitectónico conservado.

Liderazgo nacional y desestacionalización

Este reconocimiento llega en un momento clave para la industria local, validando las estrategias de diversificación de la oferta.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destaca que la aparición en el ranking es el resultado de un trabajo articulado para mantener la ciudad vigente los 365 días del año.

“Ser la única ciudad de Colombia en el listado de Lonely Planet confirma que Cartagena no es solo un referente de sol y playa o historia; somos un destino integral y maduro. Nuestra apuesta ha sido la segmentación: ofrecer desde gastronomía y vida nocturna de lujo hasta turismo cultural y de naturaleza. Gracias a esta agenda permanente, hoy Cartagena lidera la recuperación y el crecimiento del sector en el país y recibiendo a más de 3.5 millones de pasajeros movilizados en el último año. Este es un logro de toda la cadena turística que trabaja por la excelencia”, afirmó Rodríguez Hurtado.

La inclusión en ‘Best in Travel 2026’ proyecta a Cartagena ante una audiencia global de millones de viajeros que utilizan Lonely Planet como su brújula para la toma de decisiones, lo que se prevé impactará positivamente en la atracción de turistas de alto gasto y en la ocupación hotelera para las próximas temporadas.