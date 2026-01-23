Cárcel para un hombre señalado de reincidir en agresiones contra su pareja en Turbaco

La Fiscalía General de la Nación entregó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 60 años, presuntamente implicado en delitos de violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial. Cargos que no fueron aceptados.

Según la investigación, el procesado habría incurrido en maltratos físicos, verbales y psicológicos contra su pareja sentimental, de 47 años. Dichas conductas ocurrieron en el municipio de Turbaco (Bolívar) y fueron denunciadas en septiembre de 2024 ante una comisaría de familia.

Una fiscal de la Seccional Bolívar evidenció que el supuesto agresor hizo caso omiso a las restricciones y habría reincidido en las intimidaciones contra la víctima, a quien, al parecer, amenazó con arma cortopunzante y le destruyó los enseres de su vivienda.

La Policía Nacional capturó al ahora procesado el pasado 21 de enero en Turbaco, en cumplimiento de una orden judicial.