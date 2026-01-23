Cárcel para un hombre señalado de reincidir en agresiones contra su pareja en Turbaco
Esto motivó la imposición dos medidas de protección provisionales en favor de la mujer
La Fiscalía General de la Nación entregó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 60 años, presuntamente implicado en delitos de violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial. Cargos que no fueron aceptados.
Según la investigación, el procesado habría incurrido en maltratos físicos, verbales y psicológicos contra su pareja sentimental, de 47 años. Dichas conductas ocurrieron en el municipio de Turbaco (Bolívar) y fueron denunciadas en septiembre de 2024 ante una comisaría de familia.
Una fiscal de la Seccional Bolívar evidenció que el supuesto agresor hizo caso omiso a las restricciones y habría reincidido en las intimidaciones contra la víctima, a quien, al parecer, amenazó con arma cortopunzante y le destruyó los enseres de su vivienda.
La Policía Nacional capturó al ahora procesado el pasado 21 de enero en Turbaco, en cumplimiento de una orden judicial.