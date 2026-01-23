Capturadas ocho personas en Cartagena por tráfico de estupefacientes

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a ocho personas en flagrancia en las últimas 24 horas.

En el sector El Hoyo, del barrio la Esperanza, capturada jíbara con 150 dosis de estupefacientes

Las patrullas de vigilancia en el sector El Hoyo del barrio La Esperanza, capturaron a ‘Mayerlis’, de 25 años, quien fue sorprendida en poder de 103 bolsas plásticas llenas de marihuana y 47 de base de coca, lista para su comercialización.

La capturada es señalada por la comunidad de ser la encargada del expendio de alucinógenos en el sector.

En La Esperanza, cae el ‘Bob Patiño’, con alucinógenos

En operativos de registro y control en la calle 39, del barrio La Esperanza, por información de la ciudadanía, fue capturado el ‘Bob Patiño’ de 44 años, a quien le incautaron 46 dosis de base de coca, listas para su comercialización.

En el barrio Ceballos, capturados ‘el Eder’ y ‘el Piter’, con más de 150 dosis de estupefacientes

Así mismo, en el barrio Ceballos, gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, fueron capturados ‘el Eder’ y ‘el Piter’, de 25 y 41 años respectivamente, quienes tenían en su poder 150 dosis de marihuana, señalados por la comunidad del expendio de estas sustancias en el sector.

Caen dos jíbaros en el barrio Chile expendiendo alucinógenos

Operativos desplegados en el barrio Chile, permitieron la captura de dos presuntos jíbaros, quienes fueron sorprendidos por las patrullas de vigilancia expendiendo 80 dosis de bazuco y 40 dosis de cocaína en inmediaciones de un parque.

Los capturados conocidos como ‘El Sebas’ y ‘El Jose’, de 31 y 51 años, respectivamente, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Dos capturados con cocaína y marihuana en el Bosque y el Zapatero

Finalmente, en los barrios El Zapatero y El Bosque, fueron capturados ‘El Alfonsito’ y ‘El Jesus’, de 33 y 35 años, respectivamente, quienes se encontraban expendiendo 74 dosis de marihuana y 40 dosis de cocaína, siendo dejados a disposición de la autoridad competente.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 110 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 6.159 dosis de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.