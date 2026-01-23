Bolívar inicia clases con énfasis en calidad, permanencia y acompañamiento

El Gobierno Departamental de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, da inicio al calendario académico 2026 consolidando una política educativa orientada a la calidad, la permanencia y el bienestar estudiantil, a través de acciones concretas como el fortalecimiento de la Jornada Única, la operación oportuna del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la continuidad en la entrega de megacolegios en distintos municipios del departamento.

Las clases iniciarán oficialmente el 26 de enero de 2026, aunque el calendario escolar comenzó el 13 de enero con jornadas pedagógicas para los docentes, marcando el inicio de un año académico que apuesta por la excelencia, la inclusión y el acompañamiento permanente a las comunidades educativas.

La Secretaría de Educación Departamental informó que el inicio del año escolar se desarrollará bajo una estrategia integral enfocada en el acompañamiento pedagógico, la planeación institucional y el mejoramiento continuo de los procesos formativos en los establecimientos educativos oficiales del territorio, tanto en zonas urbanas como rurales.

Bolívar cuenta con 227 instituciones educativas oficiales. Para este inicio de clases se proyecta la atención de 198.000 estudiantes en 198 instituciones, con el acompañamiento de 10.546 docentes, quienes desempeñan un rol fundamental en la consolidación de las metas educativas trazadas para el año 2026.

Entre el 13 y el 23 de enero, los docentes participan en jornadas pedagógicas intensivas, orientadas a la evaluación de procesos académicos, la definición de propósitos institucionales y la proyección de metas anuales. Estas jornadas fortalecen la planeación escolar y garantizan un inicio de clases organizado, coherente y enfocado en resultados de aprendizaje.

Dentro de las principales apuestas de calidad se destaca el fortalecimiento de la educación media técnica, una estrategia que se desarrolla con el acompañamiento de instituciones de educación superior y el SENA, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación, empleabilidad y competitividad de los jóvenes bolivarenses.

De manera complementaria, la Secretaría de Educación prioriza el fortalecimiento de la Jornada Única como un componente clave para mejorar los aprendizajes, ampliar los tiempos pedagógicos y ofrecer una educación más integral. Este esfuerzo se articula con la puesta en funcionamiento y entrega de los restaurantes escolares, garantizando el acceso oportuno a la alimentación escolar como un factor determinante para la permanencia, la salud y el bienestar de los estudiantes.

Asimismo, el departamento avanza hacia una visión más clara, equitativa y pertinente de las educaciones etnoeducativas, reconociendo la diversidad cultural de Bolívar y promoviendo procesos pedagógicos inclusivos con enfoque territorial. En este contexto, se fortalecerán los centros de interés interculturales, especialmente en áreas como la música, el arte y el deporte, como herramientas fundamentales para la formación integral.

El bilingüismo se consolida como otra de las apuestas estratégicas de la calidad educativa, en coherencia con el Plan de Desarrollo Departamental, que proyecta un territorio cada vez más preparado para aprovechar el potencial productivo del turismo como motor de desarrollo económico y social.

En materia de infraestructura educativa, el departamento registra avances significativos. Durante los dos primeros años de gobierno se han entregado 10 megacolegios, mejorando de manera sustancial las condiciones físicas para el aprendizaje. En los dos años restantes de la actual administración se continuará con la entrega de nuevas infraestructuras educativas, reafirmando el compromiso con el cierre de brechas históricas y el acceso a una educación digna y de calidad.

De igual forma, se tienen previstos encuentros de articulación con tutores, rectores, coordinadores y orientadores escolares, con el objetivo de alinear esfuerzos y consolidar una puesta en marcha integral de la política de calidad educativa en todo el departamento.

Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, bajo la orientación de Cris Juliet Ramos Gutiérrez, se reafirma el compromiso con una educación que transforma vidas, fortalece territorios y abre oportunidades reales para el presente y el futuro del departamento.