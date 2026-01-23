Un muerto en ataque sicarial en el barrio San Luis de Cúcuta

Cúcuta.

Sobre las 6:45 de la tarde de este jueves, 22 de enero de 2026, se registró un ataque violento que terminó con la vida de un hombre en el barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta.

El asesinato se dio en la calle 19 con avenida 1 de este sector de la capital nortesantandereana, en un establecimiento comercial dedicado a la venta de ceviche, en donde se encontraba la víctima.

Se trata de Duván Yesid Pérez Laguado, de 28 años, quien recibió dos impactos de bala en u cuerpo.

Según la información preliminar, un hombre vestido con ropa negra, se habría acercado al lugar en donde se encontraba Pérez Laguado y, al identificarlo, le disparó en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Las personas que acompañaban a la víctima, la auxiliaron y trasladaron inmediatamente a la Clínica Medical Duarte en donde falleció por la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Cúcuta fue alertada sobre el asesinato y, al acordonar la escena, se encontró con dos vainillas que harán parte del material probatorio para su investigación.

Las autoridades confirmaron que Duván Yesid estaría indiciado por el delito de violencia intrafamiliar en el 2020.