Abren convocatoria para elegir el afiche oficial del Festival del Bambuco 2026

La convocatoria busca seleccionar la imagen oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026.

La Gobernación del Huila, en articulación con la Alcaldía de Neiva, abrió la convocatoria pública para seleccionar el afiche oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026. La iniciativa está dirigida a diseñadores gráficos, artistas plásticos, publicistas y creativos del departamento.

El proceso busca fortalecer la identidad cultural del Huila y exaltar el talento artístico local, a través de una pieza gráfica que represente la esencia, tradición y valor patrimonial de la principal fiesta de los huilenses, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

La propuesta ganadora será la imagen oficial del Festival del Bambuco 2026 y se utilizará en piezas impresas, digitales y en distintos escenarios de promoción y divulgación del evento a nivel regional, nacional e internacional.

Podrán participar profesionales oriundos del Huila o con residencia demostrable en el departamento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el documento oficial de la convocatoria.

El autor o autora del afiche seleccionado recibirá un premio único de ocho millones de pesos, incluidos impuestos, tasas y retenciones. La convocatoria estará abierta desde el 21 de enero y cerrará el próximo 27 de enero de 2026 a las 12:00 del mediodía. Los resultados se darán a conocer el 4 de febrero.

Los interesados pueden consultar los términos completos y diligenciar el formulario de inscripción en la página web de la Gobernación del Huila, www.huila.gov.co, haciendo clic en el banner dispuesto para este proceso.