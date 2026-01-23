Abren convocatoria para elegir el afiche oficial del Festival del Bambuco 2026
Diseñadores y artistas del Huila podrán postular sus propuestas hasta el 27 de enero, el afiche ganador recibirá un premio de $8 millones.
La Gobernación del Huila, en articulación con la Alcaldía de Neiva, abrió la convocatoria pública para seleccionar el afiche oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026. La iniciativa está dirigida a diseñadores gráficos, artistas plásticos, publicistas y creativos del departamento.
El proceso busca fortalecer la identidad cultural del Huila y exaltar el talento artístico local, a través de una pieza gráfica que represente la esencia, tradición y valor patrimonial de la principal fiesta de los huilenses, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
La propuesta ganadora será la imagen oficial del Festival del Bambuco 2026 y se utilizará en piezas impresas, digitales y en distintos escenarios de promoción y divulgación del evento a nivel regional, nacional e internacional.
Podrán participar profesionales oriundos del Huila o con residencia demostrable en el departamento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el documento oficial de la convocatoria.
El autor o autora del afiche seleccionado recibirá un premio único de ocho millones de pesos, incluidos impuestos, tasas y retenciones. La convocatoria estará abierta desde el 21 de enero y cerrará el próximo 27 de enero de 2026 a las 12:00 del mediodía. Los resultados se darán a conocer el 4 de febrero.
Los interesados pueden consultar los términos completos y diligenciar el formulario de inscripción en la página web de la Gobernación del Huila, www.huila.gov.co, haciendo clic en el banner dispuesto para este proceso.