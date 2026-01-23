A la cárcel presunto coautor de un crimen ocurrido en Cartagena

El material probatorio presentado por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitió que un juez de control de garantías de Cartagena impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yosman Grabiel Jiménez Salas, señalado de haber participado en un homicidio ocurrido en la capital bolivarense.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron el pasado 24 de diciembre en una vivienda del barrio Arroz Barato a donde, se cree, llegó el ahora procesado en compañía de otra persona, quien accionó un arma de fuego contra quienes estaban en el lugar. Producto del ataque un hombre de 39 años murió y resultaron heridos su compañera sentimental, de 23 años, y un menor de 7.

El ahora judicializado, presumiblemente, fue quien acompañó el autor material del crimen al lugar donde se consumó el hecho, además habría facilitado la huida del sicario y ocultó el arma de fuego usada. Momentos después la Policía Nacional hizo presencia en el lugar y materializó la captura de Jiménez Salas.