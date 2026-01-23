108.000 estudiantes están matriculados en Nariño para iniciar el periodo escolar

Pasto-Nariño

Planteles educativos en el departamento de Nariño se preparan para iniciar el año escolar a partir del lunes 26 de enero.

Según el reporte entregado por la Secretaría de educación del departamento a la fecha hay matriculados 108.000 estudiantes, la cifra es inferior a la del año pasado cuando 118.000 estudiantes culminaron el año escolar en los municipios no certificados del departamento.

El secretario de Educación Departamental, Adrián Zeballosf, aseguró que ante esto se hace necesario continuar con las estrategias de acceso y permanencia educativa en las instituciones educativas oficiales de Nariño, cuya meta es recibir al menos 119.000 niños, niñas y adolescentes.

El funcionario aseguró que los estudiantes matriculados, recibirán el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases, para ello se ha destinado recursos del orden de los 63 mil millones de pesos de la Gobernación de Nariño y 62 mil millones de pesos de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA).

“Para garantizar el derecho fundamental a la educación y disminuir la deserción escolar, la Secretaría de Educación implementa acciones de búsqueda activa de estudiantes, visitas a comunidad, jornadas pedagógicas y procesos de sensibilización orientados al retorno de quienes se han desvinculado del sistema educativo”: informó.

La Administración Departamental hizo un llamado a padres de familia y acudientes para que realicen oportunamente el proceso de matrícula y aseguren el acceso al sistema educativo desde el primer día de clases.

A través de la campaña “Más Sueños al Aula”, la Secretaría de Educación Departamental impulsa la equidad y la inclusión educativa, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes de los 61 municipios no certificados accedan y permanezcan en el sistema educativo, fortaleciendo su proyecto de vida.

¿Cuáles son los requisitos para la matrícula estudiantil?

Para formalizar la matrícula, los padres de familia y acudientes deben acercarse a las instituciones educativas oficiales y presentar los siguientes documentos:

• Copia del documento de identidad del estudiante.

• Copia del documento de identidad de los padres o acudientes.

• Certificado de notas (si aplica).