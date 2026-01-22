Usuarios de Nueva EPS y pacientes denuncian fallas en atención en Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta.

Usuarios de Nueva EPS en Cúcuta manifestaron su preocupación por las presuntas fallas en la atención y la prestación de servicios de salud, especialmente por la falta de medicamentos y las demoras en tratamientos, situación que atribuyen a la crisis que atraviesa la entidad.

Durante un recorrido por distintos puntos de la ciudad, varios afiliados expusieron las dificultades que enfrentan a diario.

Julio Albarracín, uno de los usuarios afectados, aseguró a Caracol Radio que padece una enfermedad grave y que desde hace meses no recibe los medicamentos que requiere.

“Estoy muy enfermo, tengo cirrosis y me deben los medicamentos desde septiembre del año pasado. Cada vez que voy al dispensario me dicen que no hay nada, que los estantes están vacíos”, relató.

Otro usuario, David Cárdenas, cuestionó el funcionamiento actual del sistema de salud y señaló que las fallas no distinguen entre regímenes.

“Uno paga la salud y aun así no consigue medicamentos. Los dispensarios no tienen nada y las EPS intervenidas no están funcionando. Esa es la realidad que vivimos hoy”, expresó.

La situación también se evidencia en centros hospitalarios. En la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta, familiares de pacientes denunciaron demoras en la asignación de camas y atención en condiciones que consideran riesgosas.

Zoraida Carreño contó que su hijo, un paciente pediátrico operado de apendicitis complicada con peritonitis, lleva varios días en un pasillo. “Ya son cuatro días esperando una cama. Está en el pasillo, con frío y con riesgo de que se complique por una bacteria”, afirmó.

En el mismo sentido, José Carrillo, otro usuario del centro asistencial, advirtió sobre los peligros de mantener a un paciente recién operado sin una camilla adecuada.

“Es preocupante que después de varios días de la cirugía digan que no hay camillas disponibles. Hay una herida abierta y existe el riesgo de una infección. Lo mínimo es garantizarle un espacio seguro”, señaló.