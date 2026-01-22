Trabajadores de la salud denuncian tercerización laboral en el Hospital Universitario de Neiva

Trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Neiva se manifestaron para exigir formalización laboral, aumento salarial y garantías en prestaciones sociales.

Trabajadores de la salud vinculados de manera intramisional al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva denunciaron condiciones laborales precarias, marcadas por la tercerización, el pago por horas y la falta de prestaciones sociales, pese a cumplir funciones misionales dentro de la institución.

Así lo dio a conocer Federico Uriza Caro, presidente del Sindicato de Trabajadores Misionales de la Salud, filial de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), quien explicó en entrevista con Caracol Radio Neiva que al menos 1200 trabajadores se encuentran vinculados bajo esquemas de agremiaciones sindicales que no garantizan derechos laborales básicos.

Según el dirigente sindical, aunque a nivel nacional se anunció un aumento salarial del 23 %, para estos trabajadores aún es incierto el valor real del ajuste, debido a que no cuentan con una asignación salarial formal, ni con primas, vacaciones, recargos, dotación o prestaciones sociales, gastos que deben asumir de su propio bolsillo.

Uriza Caro aclaró que, pese a esta situación, la atención a los pacientes no se ha visto afectada y destacó que el hospital ha sido cumplido en los pagos, a diferencia de otros centros asistenciales del país. No obstante, recordó que este proceso de tercerización se arrastra desde 2014, lo que podría derivar en sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.

El líder sindical indicó que ya se han adelantado mesas de concertación con entidades del orden regional y nacional y que, tras una reciente reunión con el director regional del Ministerio de Trabajo, se otorgó un plazo de tres meses para que el hospital presente un programa de formalización laboral, conforme a las modalidades legales vigentes en el sector público.

Finalmente, aseguró que los trabajadores se mantienen en asamblea permanente, sin afectar los servicios de salud, a la espera de que la administración defina el valor del incremento salarial y avance en el proceso de formalización directa.