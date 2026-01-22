SENAHARINA: el proyecto del SENA que combate la desnutrición Wayuu con innovación y ciencia

El proyecto “Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu – SENAHARINA, Fase 4” presenta avances significativos en su ejecución técnica, social y presupuestal, consolidándose como una iniciativa de alto impacto para las comunidades Wayuu en el departamento de La Guajira.

En el componente técnico, se han completado al 100 % actividades fundamentales como el desarrollo de la planimetría, los estudios técnicos y la construcción de la planta de producción SENAHARINA. Asimismo, el proyecto ha sido socializado en escenarios regionales, nacionales e internacionales, destacándose su presentación en Japón por parte del líder del proyecto, el instructor Robinson Sanabria, lo que posiciona esta experiencia como un referente de innovación social.

El proceso de ingesta, que incluye la selección de la población beneficiaria, la notificación sanitaria y las tablas nutricionales, alcanza un 90 % de ejecución. De manera complementaria, la producción académica del proyecto reporta un 80 % de avance en la cartilla SENAHARINA y un 70 % en la elaboración de un artículo publicable, mientras que el informe técnico sobre transformación, ingesta y cadena de suministro presenta un avance del 85 %.

“Gracias a la estrategia SENA Harina, estamos llevando alimentos saludables a las comunidades a través de harinas desarrolladas a partir de procesos de investigación. En estas se integran elementos fundamentales del campo, propios de nuestras comunidades, que contribuyen a mejorar la nutrición de nuestros niños y niñas”, afirmó Linda Tromp, directora regional del SENA en La Guajira.

En términos de impacto social, la entrega de Kits SENAHARINA registra un 80 % de ejecución, con 8.480 kits entregados a 3.544 familias de 45 comunidades Wayuu. Como resultado del seguimiento nutricional, se han identificado 32 niños y niñas entre 1 y 14 años con riesgo de desnutrición, así como 68 niños y niñas con estado nutricional adecuado que continúan consumiendo la ingesta para su mantenimiento.

Adicionalmente, cerca de 7.000 niños, niñas y padres de familia han participado en procesos de degustación, mientras que la producción semanal de 40 kilos de SENAHARINA beneficia a 100 niños en seguimiento nutricional.

Para la vigencia 2025, el proyecto cuenta con un presupuesto asignado de $751.969.999, lo que respalda la continuidad de sus acciones y reafirma el compromiso institucional con la seguridad alimentaria, la innovación productiva y el bienestar de las comunidades indígenas Wayuu.