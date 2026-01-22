Segundo accidente minero del año en Boyacá deja dos personas muertas

Durante los primeros días de enero de 2026 se han registrado 6 mineros muertos en Boyacá / Foto: Suministrada.

Tunja

Un derrumbe en una mina de esmeraldas en el sector El Ratón de Quípama, en el occidente de Boyacá acabó con la vida de Dumar Castiblanco y Javier Hernández.

El primer accidente minero del año ocurrió la semana pasada cuando en un socavón de carbón en Socha murieron 4 personas.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se pronunció en redes sociales y anunció la instalación con la Unidad de Gestión del Riesgo de un Puesto de Mando Unificado y el despliegue de toda la institucionalidad para atender esta emergencia.