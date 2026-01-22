Policía Nacional adelanta charlas de prevención en la Terminal de Transporte de Magangué

La Policía Nacional de Colombia en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, adelantó una jornada de charlas de prevención en la Terminal de Transporte de Magangué, orientada a usuarios y conductores de buses de transporte intermunicipal que a diario se movilizan desde y hacia el municipio de Magangué.

Durante la actividad, los uniformados brindaron recomendaciones relacionadas con la prevención del delito, el autocuidado, la protección de pertenencias personales y la importancia de denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la seguridad de los viajeros.

Así mismo, se hizo énfasis en la seguridad vial, invitando a los conductores a respetar las normas de tránsito, cumplir con los tiempos de descanso y verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, con el fin de prevenir siniestros viales.

A los usuarios del servicio de transporte se les recordó la importancia de mantener vigilancia permanente sobre su equipaje, no recibir encomiendas de personas desconocidas y reportar de inmediato cualquier situación irregular a las autoridades.

Estas charlas preventivas hacen parte de la estrategia institucional para fortalecer la convivencia ciudadana y generar entornos seguros en puntos estratégicos del municipio, como lo son las terminales de transporte, donde confluye un alto número de personas.

“Nuestro compromiso es estar presentes en los escenarios donde la ciudadanía más lo necesita. A través de la prevención buscamos anticiparnos al delito, generar confianza y garantizar que los viajeros se desplacen de manera segura por el departamento de Bolívar”, manifestó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional de Colombia continuará desarrollando este tipo de actividades pedagógicas y de control en terminales de transporte y otros lugares de alta afluencia, reafirmando su compromiso con la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de propios y visitantes en el departamento de Bolívar.