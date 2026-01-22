Más de 19 mil campesinos se tomarán la Troncal del Caribe ante incumplimiento del gobierno

Magdalena

Campesinos de la parte alta de la Sierra Nevada solicitan el apoyo del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Según ellos los corregimientos no cuentan con vías de acceso dignas, médicos en los centros de salud, educación de calidad, entre otros.

Según lo manifestado por representantes del gremio, tenían programado un cierre el pasado 16 de enero en la Y de Ciénaga, uno de los puntos más puntos viales más estratégicos del norte del Magdalena, sin embargo, tras los avances alcanzados en las mesas de diálogo entre las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta se suspendió.

Hoy se encuentran en la capital del país a la espera de atención del Gobierno Nacional y argumentan que no han tenido respuesta por lo que dicen que la solución es tomarse las vías de hecho.

“Las inversiones que se hacen solo son de tipo virtual, esa propuesta no se ha hecho, no tenemos una inversión en la Sierra, no tenemos nada concreto. En San Pedro no tenemos médico, en San Javier tampoco, los padres de familia han hecho pupitres rudimentarios, cualquier aguacero nos afecta”, precisó Alexander León, presidente de la JAC en el corregimiento de Palmor.