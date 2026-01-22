Noticiero mediodía Cartagena

Léxico MQF, el artista revelación que pone a bailar a Colombia con “Contigo me atrevo”

Aunque su carrera apenas comienza, Lexico MQF se perfila como uno de los artistas revelación del Caribe colombiano, destacándose por su autenticidad y flow

La nueva promesa del género urbano Dancehall con elementos de Afrobeats, y sonidos electrónicos se llama Lexico MQF, un artista costeño que está conquistando la escena musical con una propuesta fresca, llena de ritmo y sabor caribeño.

Su más reciente sencillo, “Contigo me atrevo”, lanzado a finales de 2025, es una mezcla contagiosa de baile, rumba y sensualidad, perfecta para encender cualquier pista.

El tema fue producido por Andy DelChiaro, reconocido por su trabajo con nuevos talentos, quien logró junto a Lexico MQF una fusión de melodías pegajosas y letras que conectan con el público joven.

