¡La espera terminó! Este sábado, 24 de enero, comienza el XLII Festival del Frito Cartagenero

Con el sabor de la tradición de la cocina popular cartagenera, este sábado, 24 de enero, se inicia el XLII Festival del Frito Cartagenero, una de las celebraciones gastronómicas y culturales más emblemáticas y esperadas por la ciudadanía; organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Hasta el 2 de febrero, el parqueadero de Los Zapatos Viejos se convertirá en punto de encuentro para propios y visitantes, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, con 68 participantes, entre ganadores de convocatoria e invitados, con una programación que exalta el patrimonio culinario y cultural de la ciudad.

Arepas de huevo, carimañolas, empanadas de carne, arepita dulce, buñuelito de fríjol y arepa innovadora, serán los protagonistas en esta temporada del año, recordándole a los cartageneros que su tradición culinaria es un patrimonio vivo.

El festival se consolida como un espacio para exaltar la cocina tradicional cartagenera, dinamizar la economía popular y fortalecer las manifestaciones culturales que hacen parte de la identidad de la ciudad.

En esta edición participarán 62 matronas y portadores de la tradición gastronómica, seleccionados mediante convocatoria pública, así como 6 matronas invitadas, además de mesas de cocteles, dulces tradicionales, artesanías y la presencia de Impulso Violeta con la venta de bebidas.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, señaló que: “este festival por un lado celebra el sabor de nuestra cocina tradicional, evidenciado en el legado ancestral de nuestras matronas y portadores de la tradición gastronómica, y por otro, impulsa el turismo cultural, la economía local y el fortalecimiento de la identidad cartagenera. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de esta gran fiesta que une gastronomía, cultura y tradición”.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó: “el Festival del Frito Cartagenero es un homenaje vivo a nuestras matronas, a los saberes heredados de generación en generación y a la riqueza cultural que se manifiesta en cada preparación. Desde el IPCC seguimos trabajando para que estas tradiciones sigan vigentes y sean reconocidas como patrimonio vivo de Cartagena”.

Agenda académica

La agenda académica del Festival del Frito Cartagenero se desarrollará con los Grandes Lanceros de la ciudad a través de dos conversatorios.

El primero, “La tradición en el marco de las Fiestas de la Candelaria”, se realizará el domingo 25 de enero, a las 5:00 p.m., con la participación de Irma Jiménez Alvear, Gran Lancera 2006; Ángela Caraballo de Pérez, Gran Lancera 2007; y Juan Sierra Salazar, Gran Lancero 2010.

El segundo conversatorio será el jueves 29 de enero a las 5:00 p.m.: “Etnias, música y danza en la Candelaria”, y contará con la participación de Belmir Caraballo Díaz, Gran Lancero 2013; Glenis Pérez, Gran Lancera 2023; Marcela Nossa, Gran Lancera 2012; y Ariel Ramos, Gran Lancero 2017. Ambos espacios serán moderados por Lester González Rodríguez, Gran Lancero 2016.

El sábado, 31 de enero, a las 3.00 de la tarde, el Festi Frito será el escenario para el Gran Encuentro: El dibujo y el frito. Será una sesión de Urban Sketchers Cartagena apoyada por el IPCC, en la que los amantes del frito y del dibujo se reunirán para dibujar las dinámicas del festival. Los interesados pueden llevar sus materiales y soportes para dibujar (técnica libre); el formato recomendado es mínimo 21 x 29,7 cm. Habrá jurados invitados que seleccionarán una obra ganadora.

Este año, el festival también contará con una Master Class dirigida por las matronas, quienes enseñarán a los asistentes a elaborar los tradicionales fritos.

Presentaciones artísticas

Todos los días del festival, el público podrá disfrutar de presentaciones culturales en tarima a cargo de grupos y artistas locales, muchos de ellos ganadores de la convocatoria Candela Viva 2026. Además, en el marco del festival se desarrollará el XXVI Festival de la Cumbia a la Manera Cartagenera, los días 1 y 2 de febrero, además de una muestra infantil el viernes, 30 de enero.

La tradicional Noche de Candelas se realizará el viernes, 30 de enero, partiendo a las 6:00 p.m. desde el Centro Comercial Caribe Plaza hasta el parqueadero de Los Zapatos Viejos.

Así mismo, en el marco del Festifrito, se realizará el III Encuentro de Artes Escénicas Rodolfo Valencia, del 25 de enero al 1 de febrero, con funciones en el Festival del Frito a las 4:30 p.m., en el Parque Centenario, a las 6:00 p.m. y en el Parque Espíritu del Manglar también a las 6:00 p.m.

Actividades para niños y niñas

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura, se vincula al festival brindando en las horas de la tarde espacios de integración para niños, niñas y adolescentes, a través de extensiones bibliotecarias que promoverán la lectura, la escritura y la oralidad mediante diversas actividades creativas y formativas.

El público elige a su ganador

En esta versión del festival, a parte de elección de ganadores en cada categoría, se premiará un portador de la tradición escogido por el público, proceso que se realizará mediante la aplicación “Catalina” de la Alcaldía de Cartagena.

¿Cómo votar?: 1. Escanear el código QR dispuesto en las mesas del festival o ingresar al chat de Catalina, asistente virtual: +573233190810.

2. Escribir “Quiero votar en el Festival del Frito Cartagenero”

3. Seleccionar el participante favorito

4. Enviar voto.

Accesos al Festival

Los puntos de acceso para llegar y disfrutar del Festival del Frito Cartagenero serán por:

-Calle 30 en dirección Centro-Popa

-Calle 30 en dirección coliseo Chico de Hierro-Centro

Se invita a los cartageneros a disfrutar en familia de toda la programación del festival.