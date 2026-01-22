Huila avanza en la rehabilitación de su red férrea con inversión cercana a $8.000 millones

Gobernación del Huila y Gobierno Nacional avanzan en la estructuración del proyecto de rehabilitación de la red férrea, que conectará al departamento con el corredor central del país.

El departamento del Huila dio un paso clave hacia la recuperación de su red férrea, luego de que el Gobierno Nacional publicara oficialmente el proceso de licitación para la fase de prefactibilidad del proyecto de rehabilitación ferroviaria, una iniciativa estratégica para mejorar la conectividad y competitividad regional.

La fase inicial del proyecto cuenta con una inversión cercana a los $8.000 millones, recursos financiados por el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura – FONDES y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estos estudios permitirán establecer la viabilidad técnica, económica, ambiental, social y financiera de la iniciativa.

Desde la Gobernación del Huila, el proceso se enmarca en una agenda conjunta con el Gobierno Nacional que busca fortalecer la logística y reducir los costos de transporte, mediante la conexión del departamento con el corredor férreo central La Dorada – Santa Marta, considerado eje estratégico del sistema ferroviario nacional.

La directora del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, Ormalia Vargas Montero, explicó que se adelanta un acompañamiento técnico permanente para garantizar estudios rigurosos y responsables que respalden la toma de decisiones estratégicas.

Por su parte, el secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, destacó que la rehabilitación de la red férrea representa una oportunidad histórica para el desarrollo del departamento, al mejorar la eficiencia logística y fortalecer sectores productivos clave.

Con este avance, el Huila busca consolidarse como un nodo estratégico dentro del sistema de transporte nacional, facilitando la integración del sur del país con el centro y los principales corredores logísticos y portuarios.