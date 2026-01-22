“Fuerza Púrpura” rechaza nombramiento del director de la Dirección Nacional de Inteligencia

Rene Guarín despidió a su hermana luego de recibir los restos de ella por parte de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Colprensa( Thot )

La mesa de trabajo de Asociaciones de Reservistas, Veteranos, Pensionados y Victimas “Fuerza púrpura” expresa preocupación y rechazo al reciente nombramiento del señor René Guarín como Director General de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), efectuado por el Presidente de República mediante el decreto 0010 del 14 de enero del 2026.

Afirman que se trata de una persona que ha sido señalada de graves hechos ocurridos durante su militancia en el grupo M-19, incluyendo su captura en 1988 durante intento fallido de secuestro cometido con armas ilegales, suplantación de identidad y acciones terroristas.

Acusaciones que no deben ser minimizadas y menos tratándose del desempeño de un cargo de alta sensibilidad, responsabilidad en la defensa de la nación y en lucha contra organizaciones criminales y amenazas a la seguridad del país.

“Colombia necesita una inteligencia estatal que sirva al país en los términos establecidos en la ley, no agendas ideológicas, a intereses personales opacos, a cuotas politiqueras, o a ánimos revanchistas o de vendetta” aseguran.

La organización recalca que durante más de tres décadas Guarín se presentó ante la opinión pública como vocero de víctimas de caso del Palacio de Justicia, recurriendo a la desaparición de su hermana Cristina Guarín.

Sin embargo, durante mucho tiempo oculto que tenía su militancia activa con dicho grupo armado ilegal responsable directo de dicha tragedia. Violando los principios de transparencia y ética pública que deben regir en el ejercicio de cualquier función estatal.

Adicionalmente, precisan que la Dirección Nacional de Inteligencia ha venido sufriendo un deterioro bajo la actual administración debido a la frecuente rotación de directores; la DNI fue creada para reemplazar a extinto DAS, con el fin de blindar al Estado de cualquier manipulación política indebida y su misión constitucional que según la Ley 1621 de 2013, es garantizar la seguridad Nacional, la soberanía y el orden democrático.

Por lo anterior solicitan al Gobierno Nacional revisar esta decisión ya que insisten que no se puede permitir una persona con antecedentes cuestionables, sin experiencia técnica comprobable en inteligencia estratégica ni trayectoria institucional sólida, acceda a la dirección de este organismo y reiteran su llamado a que los cargos del estado sean ejercidos por personas con integridad ética, experiencia verificable y compromiso con los derechos humanos, la legalidad y la defensa del orden constitucional.