Farid Duque “El Dukke” y David Quintero “Komix” lanzan “Proyecto Luz

El reconocido manager y productor colombiano Farid Duque “El Dukke”, junto al productor musical David Quintero “Komix”, anuncian oficialmente “Proyecto Luz”, un ambicioso concurso musical que nace con el propósito de descubrir, impulsar y visibilizar a los nuevos talentos emergentes de Colombia y Latinoamérica. Farid Duque, ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento latino, cuenta con una sólida trayectoria internacional como manager, productor de cine y creador de proyectos de alto impacto.

Premiado en diversas ocasiones por su labor y visión estratégica, “El Dukke” lidera esta iniciativa con el objetivo de llevar luz sobre la sombra que enfrentan muchos artistas que aún no han tenido la oportunidad de ser escuchados.

Bajo la producción musical de David Quintero “Komix”, productor que ha sido parte fundamental en el desarrollo de carreras de artistas y agrupaciones como Herencia de Timbiquí, Andy Caicedo, Guayacán, Master Boys, Patio 4, Sofi La Villa y La Niña Roa, entre otros, “Proyecto Luz” promete convertirse en una plataforma sólida, exigente y de alto nivel artístico. El concurso contará con un jurado de lujo, una dinámica innovadora y estricta, y múltiples incentivos para los participantes, quienes deberán demostrar no solo talento vocal y musical, sino también puesta en escena, disciplina y proyección artística.

El ganador de “Proyecto Luz” obtendrá la producción profesional de un tema musical y un video de alto nivel dirigido por el reconocido director puertorriqueño José Javy Ferrer, uno de los realizadores más importantes de la industria del reguetón actual, con trabajos para artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Maluma, Anuel AA, Tito El Bambino y Zion, entre otros. Además, el artista ganador firmará con Farid Duque “El Dukke” y recibirá un plan de promoción integral para el lanzamiento del sencillo producido. Las inscripciones al concurso iniciarán el 15 de febrero de 2026 y finalizarán el 15 de marzo de 2026.