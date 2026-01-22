Hoy por Hoy Cartagena

Este sábado Cartagena inicia su primera gran jornada de vacunación con 77 puntos habilitados

Los puntos de vacunación están ubicados en el centros y puestos de salud administrados por la ESE Cartagena de Indias y las IPS vacunadoras de las EPS

Alcaldía de Cartagena

Wendy Chimá Pájaro

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, invita a niños, jóvenes, mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años a participar de la Primera Jornada de Vacunación del año, este sábado, 24 de enero, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El director del organismo sanitario del Distrito, Rafael Navarro España, señaló que previo a la jornada del sábado se hará el lanzamiento oficial este viernes, 23 de enero, en el Multicentro La Plazuela, donde se estará inmunizando, protegiendo la salud y la vida de los cartageneros, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Durante la jornada la comunidad dispondrá de 77 puntos de vacunación ubicados en el centros y puestos de salud administrados por la ESE Cartagena de Indias y las IPS vacunadoras de las EPS, permitiendo que familias enteras se acerquen al sitio más cercano a completar su esquema de vacunación.

Además, este viernes, 23 de enero, se contará con un puesto extramural en el Centro Comercial Centro Uno, en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

También estarán disponibles dos puntos extramurales el sábado, 24 de enero, que funcionarán en el Aeropuerto Rafael Núñez y Terminal de Transporte, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Fiebre Amarilla, una fecha para recordar la importancia de la vacunación y la prevención contra esta enfermedad viral transmitida por mosquitos.

Sobre la jornada, la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Dadis, Edelia Pájaro, indicó que la idea es garantizar el acceso y aplicación oportuna de 23 biológicos en los siguientes grupos poblacionales.

Población infantil menor de 6 años: vacunas contra tuberculosis, meningitis, polio, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, meningitis por haemophilus, diarrea por rotavirus, hepatitis A, varicela, neumococo y fiebre amarilla, virus sincitial.

Niños y niñas de 2, 3, 4 y 5 años que no hayan recibido la segunda dosis de triple viral (contra sarampión, rubeola y paperas) y de 6 a 15 años, con la dosis adicional de sarampión rubeola.

Niñas de 9 a 17 años: vacunas para prevenir el cáncer de cuello uterino VPH.

Niños de 9 a 17 años: vacunas para prevenir el cáncer de garganta y pene VPH.

Mujeres gestantes: vacuna contra tétanos difteria, tos ferina, virus sincitial.

Mujeres en edad fértil: de 10 a 49 años: tétano y difteria.

Población susceptible para fiebre amarilla, de 9 meses a 19 años, y, de 20 años y más, que no se hayan vacunado; viajeros internacionales que se la exijan y personas de más de 60 años, si van a viajar a municipios de alto y muy alto riesgo.

