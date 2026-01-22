Esposa de MinSalud niega haber dado lineamientos de contratación en el Hospital de Maicao

La Empresa Social del Estado Hospital San José de Maicao expidió una certificación en la que señala que Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud, no sostuvo reuniones institucionales en esa entidad durante las vigencias 2025 y 2026.

Según el documento, firmado por la subgerente administrativa y financiera del hospital, Zenaida Carrillo Hernández, la última visita de Gómez Consuegra a la ESE se realizó el 20 de febrero de 2025, en el marco de un evento de formalización laboral adelantado por la entidad, sin que posteriormente se hayan desarrollado reuniones, mesas de trabajo o encuentros institucionales en la sede del hospital.

El pronunciamiento se conoce luego de que Caracol Radio informara sobre denuncias relacionadas con una supuesta reunión reciente en el Hospital San José de Maicao en la que según funcionarios del sector salud citados por ese medio, se habrían impartido directrices sobre procesos de contratación y compras en hospitales intervenidos del departamento de La Guajira.

Las denuncias publicadas por este medio se sustentaron en testimonios de funcionarios que aseguraron haber estado presentes en el encuentro y que señalaron presuntas presiones administrativas durante esa supuesta reunión.

Frente a esos señalamientos, Gómez Consuegra emitió un comunicado en el que afirmó que no se ha reunido con gerentes de Empresas Sociales del Estado en el departamento de La Guajira ni en otros municipios, y que su única actividad en el Hospital San José de Maicao fue una visita institucional el 20 de febrero de 2025, acompañando al entonces superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano, con motivo de la inauguración de salas de cirugía y la formalización laboral de 134 trabajadores.