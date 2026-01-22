Embargos de Nueva Eps asfixian atención de usuarios en la red pública

Cúcuta

La situación generada por los embargos a los recursos de la Nueva Eps ha provocado una grave situación en los centros asistenciales de carácter público donde se hace más evidente la situación.

En las últimas horas, los usuarios de esta empresa han llamado la atención por las dificultades con las que se han encontrado en la atención médica, entrega de medicamentos y en los hospitales y clínicas.

La situación más compleja se registra hoy en la clínica Medico Quirúrgica a donde son remitidos los pacientes de esta empresa ante la negativa de otros centros médicos de asumir la atención por la morosidad de la empresa en la entrega de recursos.

“Mira aquí en la quirúrgica hay colapso en urgencias y en los servicios, los médicos hacen esfuerzos con las uñas pero esto esta colapsado al mil por ciento” dijo uno de los usuarios a Caracol Radio

Otro de los afectados dijo “no sabemos que va a pasar con nuestra salud, hay situaciones muy complejas nadie responde y seguimos con el chu chu del gobierno actual, que acabo de tajo con el sistema”.