Dos trabajadores de una empresa de giros murieron tras un violento asalto en el sur de Bolívar

Un violento asalto a mano armada terminó en tragedia en el sur del departamento de Bolívar. Dos trabajadores de una reconocida empresa de giros, identificados como Jorge José Galván Turizo, de 37 años, y Aldair Bolemo Correa, perdieron la vida tras ser interceptados por criminales en el corregimiento de Santo Domingo, en la vía que comunica a los municipios de Simití y San Pablo.

Las víctimas, quienes se desempeñaban como recaudadores, habrían salido a cumplir su ruta habitual portando una importante suma de dinero en efectivo producto de las operaciones del día. En un sector despoblado del recorrido, sujetos armados los abordaron con el objetivo de despojarlos del botín y de sus pertenencias personales.

Desenlace fatal

En circunstancias que aún son materia de investigación, los asaltantes accionaron sus armas de fuego contra los operarios. En el sitio del ataque falleció de manera instantánea Jorge José Galván, quien residía en el barrio Olaya de Magangué. Su compañero, Aldair Bolemo, fue auxiliado y trasladado inicialmente al Hospital Regional San Antonio de Padua en Simití; sin embargo, debido a la gravedad de los impactos, fue remitido a una clínica en Aguachica (Cesar), donde se confirmó su deceso horas después.

Investigación en curso

El doble homicidio ha generado una profunda consternación en Magangué, tierra natal de ambos trabajadores. Las autoridades departamentales han desplegado unidades de investigación criminal para rastrear el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el hurto.

Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los empleados que transportan valores en las zonas rurales del Magdalena Medio bolivarense, donde grupos delincuenciales aprovechan la soledad de las vías para cometer este tipo de atentados.