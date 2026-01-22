Dos ataques sicariales sacuden a Cúcuta en un mismo día. / Foto: Cortesía Cúcuta es Noticia.

Cúcuta.

Dos ataques sicariales se registraron este miércoles 21 de enero de 2026 en la ciudad de Cúcuta, dejando como saldo una persona herida y otra muerta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió sobre las 7:00 de la mañana, cuando Edwin Fabián Durán Torres salía en su vehículo desde el corregimiento de San Faustino, en zona rural de la capital nortesantandereana.

Según la información oficial, el hombre fue perseguido por dos sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas.

La persecución se extendió hasta la avenida del Río, en el área urbana de Cúcuta, donde los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones.

Durán Torres resultó herido y fue auxiliado por la comunidad, siendo trasladado en una motocicleta a un centro asistencial, donde permanece recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.

El segundo hecho violento se presentó en horas de la noche en el barrio Siglo XXI, en la ciudadela La Libertad.

Allí, un hombre fue atacado a disparos por sujetos armados que llegaron hasta el lugar y le dispararon, causándole la muerte de manera inmediata.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los responsables ni los móviles de estos hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier dato que contribuya a las investigaciones, en medio de la preocupación que generan estos nuevos hechos de violencia registrados en la capital de Norte de Santander.