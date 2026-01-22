Cuando la seguridad se construye con diálogo y cercanía

La seguridad también se construye escuchando, caminando junto a la comunidad y compartiendo la palabra con quienes, día a día, sostienen la economía local. Con ese propósito, la Policía Nacional de Colombia adelantó jornadas de prevención y acercamiento ciudadano en el sector comercio de los municipios de San Martín de Loba y Río Viejo, en el sur del departamento de Bolívar.

Las actividades fueron lideradas por el teniente coronel, Hugo Mauricio Montoya Cifuentes, comandante del Quinto Distrito de Policía Bolívar, quien junto a uniformados de las diferentes especialidades recorrió establecimientos comerciales, dialogó directamente con comerciantes y escuchó de primera mano sus inquietudes, necesidades y propuestas para fortalecer la seguridad en sus territorios.

Durante la jornada, más allá de los controles preventivos, se promovió un ejercicio de cercanía y confianza, socializando recomendaciones de autoprotección, líneas de atención y canales de denuncia, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre la institución y la comunidad para prevenir el delito y fortalecer la convivencia ciudadana.

Estas acciones se desarrollan bajo el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, que prioriza una Policía humana, cercana y presente, enfocada no solo en reaccionar ante el delito, sino en anticiparse a él mediante la prevención, la escucha activa y la corresponsabilidad.

Al respecto, el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguimos fortaleciendo la prevención y el trabajo cercano con la comunidad y el sector comercio, porque la seguridad se construye de manera conjunta, con presencia institucional, confianza ciudadana y corresponsabilidad.”

Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional de Colombia con la prevención y el acompañamiento ciudadano, fortaleciendo la confianza con el sector comercio y promoviendo entornos seguros. La institución continuará trabajando de manera articulada con la comunidad para garantizar la convivencia y la tranquilidad en el sur de Bolívar.