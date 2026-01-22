Consejo de Estado admite tutela contra elección de la Gobernadora del Magdalena

Santa Marta

El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, admitió una acción de tutela presentada por el ex candidato a la Gobernación del Magdalena, Miguel “El Mono” Martínez, contra la elección de la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra. La decisión fue adoptada mediante auto del 20 de enero de 2026, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

Según la información suministrada el alto tribunal negó la medida provisional que buscaba suspender la posesión de la actual mandataria de los magdalenenses, sin embargo, admitió la solicitud de amparo presentada por Martínez Olano.

Con esta decisión, el Consejo de Estado inicia formalmente el estudio constitucional del caso, en el que se definirá si existieron o no vulneraciones a los derechos fundamentales durante el proceso de escrutinio y proclamación de resultados en el Magdalena.