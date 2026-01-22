Condenado a más de 13 años de prisión el responsable de un homicidio durante riña en Magangué

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez penal del circuito con funciones de conocimiento condenara a 13 años y 3 meses de prisión a Harry Collazos Dávila, quien fue encontrado responsable del delito de homicidio.

La decisión se relaciona con los hechos ocurridos el 13 de junio de 2019 en los barrios El Trinche y Costa Azul en Magangué (Bolívar) donde grupos de jóvenes se enfrentaron en una riña, durante la cual un hombre de 21 años resultó herido en el abdomen, por un disparo.

Labores de policía judicial determinaron que quien accionó el arma fue el ahora sentenciado. La víctima herida, fue trasladada a un centro de salud donde falleció. En cumplimiento de una orden judicial Collazos Dávila, de 29 años, fue capturado el 4 de febrero de 2024 en el barrio Villa del Carmen de Santa Marta (Magdalena).

El juez además dispuso para el sentenciado una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena. La decisión, de primera instancia, fue apelada por el abogado de Collazos Dávila.