Con cámaras trampa avistan por primera vez a un puma en el sur del Tolima

Tolima

Las cámaras trampa del grupo de monitoreo comunitario Los Rupícolas, un colectivo conformado por miembros de la comunidad con la orientación técnica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), lograron captar a un puma (Puma concolor) en San Antonio, al sur del departamento.

Es la primera vez que este felino —el segundo más grande del continente americano, también conocido como león de montaña— es registrado en video en las montañas y serranías de esta región del Tolima, gracias al uso de cámaras trampa.

La grabación inédita del puma, en la que se aprecia su característica figura musculosa y esbelta, así como su cabeza pequeña con orejas redondeadas, es un buen indicador de la salud y las condiciones de conservación de su hábitat.

“Muy contentos porque arrancamos el 2026 con un nuevo registro de un felino, un puma concolor, en tierras del sur del Tolima. Esto se debe al programa de cámaras trampa con las comunidades, nuestra estrategia Guámbito: Guardianes de la Diversidad del Tolima. Desde hace tres años estamos desarrollando un enfoque para el conocimiento de la biodiversidad con las comunidades”, manifestó Fernando Poveda, licenciado en Biología y Química de la Subdirección de Planificación Ambiental de Cortolima.

Los Rupícolas es uno de los ocho grupos de monitoreo que hacen parte de Guámbitos, la estrategia desarrollada por Cortolima para fortalecer la investigación, manejo y conservación de la fauna silvestre a partir de datos biológicos captados mediante cámaras trampa.

“Hacemos un llamado a la comunidad tolimense sobre la importancia de la conservación y protección de esta especie de felino, por ser clave en la cadena trófica y el equilibrio de los ecosistemas andinos. Está prohibida su cacería”, advirtió el profesional Poveda.

En el Tolima se han observado y registrado cinco de las siete especies de felinos reportadas en Colombia: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), jaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), ocelote (Leopardus pardalis) y tigrillo (Leopardus tigrinus).

¿Qué hacer frente a la presencia de un puma?

Con el fin de prevenir conflictos y garantizar tanto la seguridad humana como la conservación del felino, la corporación recomienda: