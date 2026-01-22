Cayó presunto expendedor de estupefacientes en Arjona, Bolívar

En desarrollo de acciones de patrullaje, registro y control, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de un hombre señalado de portar sustancias estupefacientes en el municipio de Arjona.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Nuevo Paraíso, donde uniformados de vigilancia observaron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa, motivo por el cual fue interceptado para un registro preventivo.

Durante el registro a persona, los policías hallaron en poder del individuo una bolsa plástica negra que contenía 65 bolsitas plásticas transparentes con una sustancia vegetal de color verdoso, la cual por su olor, color y demás características se asemeja a la marihuana.

Ante este hallazgo, se procedió a la captura del sujeto, conocido con el alias de “Lucho”, de 43 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Continuamos desplegando acciones operativas y preventivas en todos los municipios del departamento, con el objetivo de combatir de manera frontal el microtráfico y proteger la seguridad y la convivencia de nuestras comunidades.” Indicó, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar

El capturado fue trasladado hasta la Estación de Policía de Arjona, donde se realizaron los actos urgentes de judicialización y posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad competente.