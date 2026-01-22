“Cartagena y el dique están en riesgo”: Yamil Arana por recorte al proyecto Canal del Dique

La Contraloría alertó sobre el Ministerio de Hacienda decretó un recorte unilateral de $637.000 millones (83,61%) de la vigencia futura de 2025 para el proyecto Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, lo que podría en serios aprietos su ejecución.

Ante lo anterior, el gobernador de Bolívar Yamil Arana, reaccionó en su cuenta de X y aseguró que el gobierno viene jugando con el futuro de la región.

“la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a nuestras poblaciones ribereñas. Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena”dijo.

El mandatario, Añadió que “Cartagena y el dique están en riesgo”. Recordemos que la megaproyecto protege 115 kilómetros ecosistemas y busca prevenir las inundaciones en que por años han afectado a las comunidades de Bolívar, Atlantico y Sucre.