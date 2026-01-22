Cartagena y EE. UU. sellan alianza estratégica para potenciar el turismo seguro y combatir el crimen

En el Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay y parte de su gabinete distrital recibieron la visita de una delegación estadounidense, liderada por Jarahn Hillsman, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en el marco de una reunión estratégica que busca marcar un nuevo capítulo en la relación de cooperación entre la ciudad y el gobierno de Donald Trump, con énfasis en turismo seguro, desarrollo económico, prevención de la trata de personas y seguridad ciudadana.

“Gobernar Cartagena no ha sido fácil. Encontramos una ciudad olvidada, una ciudad sin dolientes y con graves fisuras y ruinas en toda su infraestructura y procesos sociales. Pero también encontramos una ciudad que vale la pena, una ciudad que se disfruta, una ciudad que es un lujo gobernar”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El ministro consejero Hellsman mostró su interés en conocer de cerca el crecimiento económico que ha tenido Cartagena y su proyección internacional.

“Quiero conocer mejor cómo funciona la ciudad, cómo se mueve, cómo se ha desarrollado y entender su economía dentro de la alianza entre Colombia y Estados Unidos”, señaló el diplomático, en aras de fortalecer los lazos para trabajar bilateralmente en el fortalecimiento de ámbitos que competen a ciudadanos norteamericanos y cartageneros.

Turismo, el corazón de la economía cartagenera

Durante el diálogo, el alcalde fue enfático en destacar que, aunque Cartagena cuenta con activos estratégicos como los mejores puertos del país y la principal refinería, es el turismo el verdadero motor de la economía local.

“Cartagena tiene muchas bondades, pero lo que realmente mueve nuestra economía es el turismo. El turismo genera empleo, genera ingresos y durante mucho tiempo no fue valorado como debía”, afirmó.

En ese sentido, recordó que desde antes de llegar al gobierno se tomó la decisión política de fortalecer esta industria:

“En campaña lo dijimos y en el gobierno lo ratificamos, el turismo es una industria fundamental. Por eso construimos una estructura de gobierno para engrandecerlo y para que Cartagena recupere su brillo y su esplendor”, expuso el mandatario.

Turbay subrayó que la ciudad avanza hacia un modelo de ciudad global, con una visión clara de sostenibilidad, inclusión y competitividad internacional. “Estamos construyendo un modelo de ciudad para que Cartagena sea una ciudad del mundo”, puntualizó.

Cartagena, destino cercano y seguro para los estadounidenses

El alcalde Dumek Turbay destacó la cercanía geográfica y cultural con Estados Unidos como una fortaleza estratégica. “Nuestra fortaleza económica está en que los americanos puedan visitar Cartagena. Estamos a cuatro horas de Nueva York y a dos horas de Miami. Cartagena tiene todo para brindar una excelente atención y una gran estadía a los visitantes estadounidenses”.

El alcalde Turbay también resaltó el respaldo del gobierno estadounidense en temas sensibles como la prevención y lucha contra la trata de personas, así como la cooperación en materia de seguridad.

“Hemos encontrado en Estados Unidos un aliado clave. Nos hemos apoyado en su experiencia para construir el turismo que queremos: un turismo familiar, que valore el patrimonio, que ame la ciudad y respete nuestros cuerpos de agua”.

Seguridad y tecnología para proteger al visitante

En el encuentro se destacó el trabajo conjunto con agencias de seguridad estadounidenses y el uso de herramientas tecnológicas como Civik, una plataforma que permite a los turistas reportar cualquier situación de riesgo o anomalía y recibir atención inmediata por parte de la Policía.

“La presencia y cooperación de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos nos ha ayudado a entender y enfrentar con autoridad problemas como el narcotráfico. La seguridad del turista es una prioridad”, señaló el alcalde.

Por su parte, el Ministro Consejero de la Embajada estadounidense reiteró su disposición de servir como vocero ante los ciudadanos estadounidenses, enviando un mensaje de tranquilidad.

“Queremos que los estadounidenses viajen tranquilos a Cartagena y que no exista ninguna percepción equivocada de que situaciones externas, como lo que ocurre en Venezuela, afecten la seguridad de la ciudad”, afirmó.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay aseguró que la administración entra en una segunda etapa marcada por el optimismo y los resultados.

“La segunda parte de nuestro gobierno será muy positiva. Estamos sentando las bases de una Cartagena que cree en sí misma, que se abre al mundo y que entiende que el turismo y la seguridad son claves para su desarrollo: procesos en los que Estados Unidos es un gran aliado para que marchen a buen puerto”, concluyó Turbay Paz.