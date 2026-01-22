Cartagena registra 19 homicidios en enero
14 obedecen a actos sicariales
La racha criminal en Cartagena sigue en aumento y, de acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cartagena, en lo que va corrido del mes de enero se han registrado 19 homicidios, lo que representa un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 16.
Heider Alberto Díaz Sánchez, de 33 años, es la última víctima de homicidio y, según lo manifestado por testigos, esta persona se encontraba en la esquina de una tienda, en el barrio El Carmelo, cuando fue abordado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones.
La Policía, reporto que al occiso registraban siete anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y daño en bien ajeno.
El CTI realizó la inspección técnica del cadáver y las autoridades avanzan en la investigación del caso para establecer lo sucedido.