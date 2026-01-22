Cárcel para subintendente de la Policía por exigir dinero a una auxiliar para no reportarla

Los elementos materiales de prueba aportados por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en su residencia al subintendente de la Policía Nacional Luis Carlos Bahoque Martínez, presuntamente implicado en el delito de concusión.

La investigación adelantada por la Fiscalía determinó que el uniformado, quien se desempeñaba como secretario en la Estación de Policía Caribe Norte de Cartagena (Bolívar), le habría exigido a una auxiliar de la misma institución, el pago de 600.000 pesos para no informar sobre una supuesta indisciplina a sus superiores.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, cuando se pactó que la entrega del dinero debía hacerse al día siguiente en el Comando de la Policía del barrio Manga. Allí uniformados del Gaula capturaron al ahora procesado, y en su poder encontraron billetes que previamente le habría entregado la víctima de 20 años. Durante las audiencias preliminares el investigado negó su responsabilidad respecto del cargo imputado.