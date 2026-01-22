Neiva

Capturan a dos presuntos implicados en homicidio ocurrido en la Comuna 6 de Neiva

La acción policial se produjo minutos después del ataque, tras la alerta de la comunidad

Presunto implicado en el homicidio ocurrido en el barrio Bogotá de Neiva fue capturado tras la rápida reacción de la Policía Nacional. (Foto: Policía MENEV)

Presunto implicado en el homicidio ocurrido en el barrio Bogotá de Neiva fue capturado tras la rápida reacción de la Policía Nacional. (Foto: Policía MENEV)

Pamela Márquez

La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años y la aprehensión de un menor de edad, señalados de su presunta participación en un homicidio registrado en el barrio Bogotá, en la Comuna 6 de Neiva.

El hecho se presentó luego de que un joven de 19 años resultara gravemente herido y fuera trasladado de urgencia al centro de salud Canaima, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones, pese a los esfuerzos del personal médico.

Según las autoridades, la oportuna denuncia ciudadana permitió activar de inmediato los protocolos de reacción, lo que facilitó la ubicación y puesta a disposición de los presuntos responsables en un corto tiempo.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas señaló que las especialidades investigativas de la Policía Nacional continúan adelantando las labores necesarias para esclarecer los móviles y circunstancias que rodearon este homicidio.

Desde la institución se reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier hecho que altere la seguridad y la convivencia, resaltando que la colaboración comunitaria es clave para una respuesta eficaz de las autoridades.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad