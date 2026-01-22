Capturan a dos presuntos implicados en homicidio ocurrido en la Comuna 6 de Neiva

Presunto implicado en el homicidio ocurrido en el barrio Bogotá de Neiva fue capturado tras la rápida reacción de la Policía Nacional. (Foto: Policía MENEV)

La Policía Nacional confirmó la captura de un joven de 18 años y la aprehensión de un menor de edad, señalados de su presunta participación en un homicidio registrado en el barrio Bogotá, en la Comuna 6 de Neiva.

El hecho se presentó luego de que un joven de 19 años resultara gravemente herido y fuera trasladado de urgencia al centro de salud Canaima, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones, pese a los esfuerzos del personal médico.

Según las autoridades, la oportuna denuncia ciudadana permitió activar de inmediato los protocolos de reacción, lo que facilitó la ubicación y puesta a disposición de los presuntos responsables en un corto tiempo.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas señaló que las especialidades investigativas de la Policía Nacional continúan adelantando las labores necesarias para esclarecer los móviles y circunstancias que rodearon este homicidio.

Desde la institución se reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier hecho que altere la seguridad y la convivencia, resaltando que la colaboración comunitaria es clave para una respuesta eficaz de las autoridades.